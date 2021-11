Drammatico scontro tra un'auto e una moto

Incidente

Il sinistro lungo la Strada provinciale 300, a poca distanza da Il Centro

Drammatico scontro a Lainate tra un'automobile e una moto: i soccorritori sono intervenuti in codice rosso per il centauro 42enne le cui condizioni sono gravi

Il drammatico scontro tra l'auto e la moto

L'incidente è avvenuto poco prima delle 6.30 lungo la Strada provinciale 300, nel territorio di Lainate, a non troppa distanza da Il Centro. Secondo le prime informazioni, lo scontro ha interessato un'automobile e una moto e ad avere la peggio è stato il centauro 42enne. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Rho e alla Polizia locale di Lainate, sono arrivate un'ambulanza e l'automedica. Le condizioni del 42enne sono apparse gravi e l'uomo è stato trasportato in ambulanza sempre in codice rosso in ospedale