Drammatico scontro tra un'auto e una moto: muore centauro 46enne

Mortale

Diego Pavan, residente a Pogliano, è stato vittima di un incidente in moto tra Brugherio e Cernusco sul Naviglio

La corsa al Pronto soccorso del San Gerardo di Monza è stata purtroppo inutile. Non ce l'ha fatta Diego Pavan, 46enne residente a Pogliano Milanese, coinvolto in un gravissimo incidente all'imbocco della Tangenziale Est sulla strada che porta da Brugherio a Cernusco sul Naviglio

Gravissimo incidente a Brugherio

Lo scontro è avvenuto ieri, giovedì 14 ottobre 2021, in serata. Erano quasi le 20.48 quando una motocicletta guidata dal 46enne Diego Pavan, residente a Pogliano Milanese, si è schiantata contro un'automobile, una Renault Kadjar. L'incidente è avvenuto in via Quarto, sulla strada che da Brugherio porta a Cernusco sul Naviglio, tra Est Milanese e Brianza: secondo quanto ricostruito dai Carabinieri intervenuti sul posto l'automobile proveniente da Cernusco ha svoltato a sinistra per entrare in Tangenziale Est, scontrandosi però contro la moto che da Brugherio stava viaggiando verso Cernusco. Sul posto si sono portate immediatamente l'ambulanza della Croce Rossa cittadina e l'automedica. Con loro anche i Carabinieri della Compagnia di Monza.

Soccorsi inutili

Quando i sanitari sono arrivati sul posto le condizioni del centauro erano disperate. L'uomo è stato soccorso e caricato a bordo dell'ambulanza in arresto cardio circolatorio, quindi trasportato d'urgenza al Pronto soccorso del San Gerardo dove, purtroppo, è spirato poco dopo. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro.

I Carabinieri della Compagnia di Monza hanno dunque aperto le indagini per omicidio stradale a carico del conducente dell'automobile. Sul posto sono stati effettuati i rilievi per capire la dinamica del sinistro e cosa abbia portato all'incidente mortale.