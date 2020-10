Drammatico sconto tra una moto e un pullman: morto il motociclista FOTO

Drammatico sconto tra una moto e un pullman a Legnano.: morto il motociclista

Dramma all’incrocio tra via Grigna e la strada Statale del Sempione a Legnano nella serata di oggi, giovedì 22 ottobre, pochi minuti prima delle 20.30. Una moto e un pullman si sono scontrati in un incidente dal finale tragico per il motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’ambulanza della Croce rossa e dell’automatica ma per l’uomo di 48 anni non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Quest’ultima ha transennato la strada per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.

