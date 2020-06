Drammatico incidente tra un’auto e una moto a Lainate. Sul posto sono in arrivo un’automedica e l’elisoccorso

Aggiornamento delle 17.25

Il ferito del drammatico incidente è il centauro, un uomo di 45 anni. Le sue condizioni sono critiche e sta per essere trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Al momento la strada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Secondo la ricostruzione della dinamica effettuata dalle Forze dell’ordine il camioncino stava viaggiando lungo via Friuli quando ha iniziato a svoltare a sinistre per entrare in un parcheggio. La moto viaggiava nel senso di marcia opposto e l’impatto è stato inevitabile: un urto tanto violento che il centauro è stato sbalzato ad alcuni metri dalla due ruote. L’automobilista si è fermato immediatamente e ha dato l’allarme.

Lo scontro tra l’auto e la moto

Il drammatico sinistro è avvenuto poco prima delle 16.30 in via Friuli, a Lainate, nel quartiere Grancia. Secondo la prima ricostruzione dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, l’impatto ha interessato una autovettura e una moto. Uno scontro violentissimo tanto che l’allarme è scattato in codice rosso e sul posto cono in arrivo l’automedica e l’elisoccorso partito da Milano, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Rho. Al momento si segnala un solo ferito

Seguono aggiornamenti

TORNA ALLA HOME PAGE