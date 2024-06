Drammatico incidente tra Pero e Rho: due morti

È di due morti e due feriti in codice rosso il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 6 di stamane sulla A52 direzione Torino tra Pero e Rho nel sottopasso di Fiera Milano.

Un incidente con due morti

Il sinistro è avvenuto intorno alle 5.55 nella Galleria Cerchiarello, in direzione Nord, lungo la Tangenziale, nel tratto compreso tra Pero e Rho. Secondo quanto appurato finora dai soccorritori lo scontro, avvenuto per cause ancora non chiare, ha interessato un camion e una Volswagen Maggiolino.

Un impatto violentissimo che ha fatto scattare l'allarme in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze, un'automedica e un elisoccorso. Purtroppo degli occupanti dell'auto due sono morti sul colpo (uno è un ragazzo di 25 anni, dell'altro non si conosce ancora l'età) e gli altri due (di 18 e 20 anni) si trovano ricoverati in gravissime condizioni negli ospedali San Carlo e Niguarda.

Sul posto stanno ancora operando le squadre dei Vigili del Fuoco di Sesto San Giovanni e la Polstrada. Attualmente il traffico in direzione di Rho è rallentato.

Le vittime

Le vittime sono Richard Busnelli e Brad Rossi, residenti a Pavia, cugini fra loro e noti giostrai lombardi di 29 e 27 anni. Erano a bordo del loro Maggiolone Volkwagen insieme ad altri due parenti e si stavano recando a Bareggio e Parabiago dove le famiglie stanno in questi giorni installando le proprie giostre. Si tratta di una famiglia di giostrai che da decenni lavora in tutta Lombardia e in particolare nel rhodense.