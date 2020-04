Drammatico incidente stradale, muore una 29enne

L’incidente stradale di oggi pomeriggio a Settimo ha avuto un epilogo drammatico: è morta una donna di 29 anni

Il dramma

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 16.20 lungo la Strada provinciale 11R, nel territorio di Settimo Milanese. Una rovinosa caduta da moto che ha coinvolto due persone, un uomo di 36 anni e una donna di 29. Un incidente grave tanto che, oltre a due ambulanze, era stato fatto decollare da Milano anche l’elisoccorso, ma che non sembrava inizialmente drammatico tanto che l’allarme era scattato in codice giallo, quello di media gravità. E invece pochi minuti fa è arrivata la notizia inaspettata: la donna di 29 anni ha perso la vita. L’uomo invece è stato trasportato in ospedale, al Niguarda. Sul posto ci sono anche i carabinieri di Corsico chiamati a ricostruire la dinamica dell’incidente mortale: da una prima ricostruzione pare che il conducente abbia perso da solo il controllo del mezzo, senza il coinvolgimento di altri veicoli

