Drammatico incidente, muore un uomo

Drammatico incidente nel pomeriggio di Ferragosto: lungo le strade di Vermezzo con Zelo un uomo ha perso la vita

Incidente mortale a Vermezzo

Il sinistro è avvenuto pochi minuti prima delle 15.30 lungo via Ravello, nel territorio di Vermezzo con Zelo, strada parallela alla Vigevanese. Secondo quanto ricostruito finora dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza il sinistro avrebbe interessato un solo veicolo, finito contro un ostacolo. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso (chiamati a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto) e ai Vigili del Fuoco, sono sopraggiunte anche un'ambulanza e un'automedica. Purtroppo, però, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.