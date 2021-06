Drammatico incidente in autostrada

Drammatico incidente sull'autostrada A4 Milano Venezia, nel tratto tra Marcallo e Arluno: sul posto tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso.

Aggiornamento delle 18.12

Otto persone ferite, ma, fortunatamente, nessuna in gravi condizioni. E' definitivo il bilancio dell'incidente avvenuto in autostrada poco dopo le 16. A riportare delle ferite a seguito dello scontro di più veicoli sono stati una ragazza di 15 anni, due di 23, una di 26, un uomo di 43, una donna di 44, una di 45 e, infine, un'anziana di 74. Per tutti è stato disposto il trasferimento in ospedale, ma in codice giallo o verde

Aggiornamento delle 17.15

Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto un'ora fa in autostrada. Il conto dei feriti è salito a sette, e tra questi ci sono due ragazze di 23 anni, un quindicenne e tre quarantenni.

Per questo è aumentato il numero di ambulanze allertate: si è passati da tre a quattro

Il sinistro in autostrada

L'incidente è avvenuto alle 16.20 lungo l'autostrada A4 Milano-Venezia, nel tratto compreso tra Marcallo e Arluno. In base alle prime informazioni il sinistro ha coinvolto più di due veicoli per un impatto molto violento. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto stanno sopraggiungendo tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso: si segnalano quattro feriti, ma il bilancio è assolutamente provvisorio. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Milano e la Polstrada.