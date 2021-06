Drammatico incidente, gravissimo un bambino

Gravissimo incidente a Paderno Dugnano: preoccupano le condizioni di un bambino di 3 anni

Aggiornamento delle 13.08

Si delineano maggiormente i contorni del drammatico incidente di Paderno Dugnano. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’auto guidata da un uomo di 70 anni stava percorrendo via Amendola quando l’anziano, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L’auto, ormai impazzita, si è impennata, ha sfondato la recinzione del parco e dopo un volo di alcuni metri ha travolto in pieno un bambino di tre anni. Le sue condizioni sono disperate. Dopo le prime pratiche di rianimazione direttamente sul posto, è stato caricato sull’elisoccorso e sta per essere trasportato all’ospedale di Bergamo.

Il drammatico incidente

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 12, in via Giovanni Amendola di Paderno Dugnano, a metà strada tra il Parco Lago Nord e il Parco di via Toti. Secondo le prime informazioni dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza e dei soccorritori che stanno giungendo sul posto, l’incidente ha avuto per protagonista un’auto. Un incidente drammatico che ha richiamato sul posto, in codice rosso, tra ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Sesto san Giovanni e ai Vigili del Fuoco da Monza. Le concentrazioni dei soccorritori si stanno concentrando in particolare su un bambino di tre anni, le cui condizioni appaiono al momento critiche

Seguono aggiornamenti