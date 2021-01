Dramma nella notte, trovato morto in casa

Una drammatica scoperta ha animato la notte di Legnano: un uomo di 58 anni è stato trovato morto nella sua abitazione

Il dramma e la scoperta dell’uomo morto in casa

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte quando in via de Gasperi di Legnano, strada perpendicolare al centralissimo Corso Italia, sono giunte un’ambulanza della Croce rossa e un’automedica, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco. E sono stati questi ultimi a dover forzare uno degli ingressi per poter entrare nell’abitazione di un uomo di 58 anni che viveva da solo e del quale non si avevano notizia da alcuni giorni. All’interno, la drammatica scoperto: l’uomo, infatti, è stato trovato privo di vita. Le immediate indagini dei Carabinieri hanno portato a escludere che la morte fosse legata a un evento delittuoso, ma sia dovuta a cause naturali

L’ipotesi più probabile vagliata dagli inquirenti è che la notta di Capodanno si sia sviluppato un principio di incendio in casa che abbia bruciato un apparecchio elettrico: il fumo potrebbe aver causato l’asfissia del 58enne che aveva anche difficoltà motorie

