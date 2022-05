Dramma in stazione: finisce sotto il treno e muore

Il terribile impatto

L'arrotamento è avvenuto in stazione a Cesate, ieri 22 maggio 2022, poco dopo le 23.

Una persona è morta ieri sera, 22 maggio 2022, intorno alle 23 a Caronno Pertusella finendo sotto un treno.

Il dramma in stazione

Dramma ieri sera a Caronno Pertusella, a cinquanta metri al confine con Cesate: un uomo di origine extracomunitaria di cui non si conoscono le generalità, è rimasta travolta e uccisa da un treno. Niente da fare per i soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto un'ambulanza e un'automedica, oltre a alla Polfer di Milano e i Vigili del Fuoco.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto: se si sia trattato di un incidente o di un atto volontario.