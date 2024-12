Dramma della solitudine: uomo di 90 anni trovato senza vita nel suo appartamento

I vicini erano diversi giorni che non lo vedevano e hanno chiamato i soccorsi: all'interno di un appartamento di Rho è stato trovato un uomo di 90 anni deceduto da diversi giorni.

Uomo di 90 anni trovato senza vita nel suo appartamento

Trovato in casa morto dopo. Dramma della solitudine a Rho dove un uomo di 90 anni è stato trovato in casa senza vita. Ad avvertire la Polizia locale i vicini di casa di un palazzo di via Bettinetti, in centro città. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno prima chiamato al telefono l'uomo e successivamente hanno aperto la porta e trovato all'interno l'uomo.

L'uomo era morto da alcuni giorni molto probabilmente a causa di un malore improvviso.