Dramma all'ospedale di Rho: un uomo si butta dal sesto piano

Dramma questa mattina, lunedì 9 agosto. Un uomo sulla 60ina residente a Cornaredo si è lasciato cadere nel vuoto dal sesto piano dell'ospedale di Rho. L'uomo non era ricoverato e non aveva visite in programma nell'ambulatorio. Secondo quanto riportato dai numerosi testimoni l'uomo dopo essere salito al sesto piano ha aperto la finestra e si è lascito cadere nel vuoto atterrando sulla pensilina: sul posto sono accorsi immediatamente il personale sanitario, i Vigili del fuoco e la Polizia. Nonostante i soccorsi per l'uomo non c'era già più nulla da fare.