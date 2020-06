Dramma al cimitero di Robecco

Dramma al cimitero di Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio: è stato trovato il cadavere di un uomo di 50 anni

Aggiornamento delle 14.55

Un gesto volontario: è questa la ragione della morte del 50enne il cui cadavere è stato trovato al cimitero di Casterno. Il corpo è stato trovato da una donna che si era recata al cimitero per visitare i propri cari.

La scoperta

L’allarme è stato dato alle 14 ed è partito dal cimitero di Casterno, frazione di Robecco, in via dell’Agricoltura dove, tra le tombe, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 50 anni. Sul posto si è precipitata un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta e l’elisoccorso partito da Milano, oltre alla Polizia Locale di Robecco, ai Vigili del Fuoco di Milano e ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Le indagini sono in corso, ma al momento l’ipotesi più probabile è quella di un gesto volontario

