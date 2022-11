Dramma ad Arese: donna cade dal terzo piano

Dramma ad Arese dove una donna è caduta dal terzo piano ed è stata portata d'urgenza in ospedale in elisoccorso: le sue condizioni sono critiche

Dramma ad Arese

Il dramma si è consumato nella mattinata ad Arese. Secondo quanto ricostruito, una cinquantenne è precipitata dal terzo piano di un condominio. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunte ambulanza e automedica, oltre alla Forze dell'ordine: le condizioni della donna sono apparse critiche e per questo è arrivato anche l'elisoccorso che l'ha portata in codice rosso in ospedale: le sue condizioni sono critiche. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto estremo