Dramma a Voghera: bambino di 11 anni travolto e ucciso da un camion

Inutili i soccorsi

Il tragico incidente è avvenuto alle 9.45 in via Papa Giovanni XXIII.

Dramma a Voghera (Pavia) nella mattinata di sabato 2 ottobre 2021: un bambino di 11 anni è stato travolto e ucciso da un camion mentre attraversava la strada in compagnia del fratello 13enne.

Bambino di 11 anni travolto e ucciso da un camion

Bilancio tragico per un incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato a Voghera: un bambino di 11 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion. Il tutto è avvenuto alle 9.45 in via Papa Giovanni XXIII all'incrocio con via Corso Rosselli, come riporta primapavia.it.

Da quanto è stato ricostruito il bambino stava attraversando la strada in bicicletta, in corrispondenza dell'incrocio semaforico, e si trovava in compagnia del fratello di 13 anni. Insieme stavano andando al centro sportivo. Sembra che il camion cisterna stesse svoltando quando ha investito il bambino.

Inutili i soccorsi

I passanti hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza, oltre ai Vigili del Fuoco. Per il bambino però non c'è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale.