Dramma a Bareggio: 63enne trovato morto in casa

E' stato trovato morto in casa sua a Bareggio l'imprenditore Marco Barnabò: aveva 63 anni.

Trovato morto in casa: dramma a Bareggio

A dare l'allarme la sua socia, preoccupata di non vederlo al lavoro nella mattinata di martedì. Così la donna ha chiamato la vicina di casa che, osservando dalla finestra, ha notato il corpo di Barnabò sul pavimento. Subito sono stati allertati i soccorsi e le Forze dell'ordine.

L'arrivo delle Forze dell'ordine

Sul posto, anche per aprire la porta chiusa dall'interno, sono giunti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e un'ambulanza. Purtroppo però per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare e i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Intanto i Carabinieri hanno avviato tutte le indagini del caso e in questi giorni verrà fatta l'autopsia per capire le cause del decesso.