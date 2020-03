Dottoressa dell’ospedale di Magenta positiva al Coronavirus. Una nefrologa, in forze al Fornaroli, è risultata positiva al tampone effettuato.

Dottoressa dell’ospedale di Magenta positiva al Coronavirus

I vertici dell’Asst Ovest Milanese si sono riuniti per valutare la procedura da seguire. Al momento resta accessibile il Pronto soccorso, cui la donna si era rivolta.

Era già a casa da tempo

L’ospedale fa sapere che il medico era in malattia da tempo per problemi di salute e che uindi non ha avuto contatti nel nosocomio, per cui non si rendono necessari particolari protocolli di sanificazione. La donna si era recata in Pronto soccorso perchè non stava bene e, visti i sintomi, è stata sottoposta a tampone, risultato positivo. E’ stata trasferita a Legnano, centro dell’Asst Ovest Milanese individuato per fronteggiare l’emergenza.

TORNA ALLA HOME PER ALTRE NOTIZIE