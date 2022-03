Dormiva in un camper e... spacciava ai ragazzini. Denunciato

I controlli

L'uomo è stato arrestato oggi, 25 marzo 2022, dalla Polizia Locale di Rho dopo diverse segnalazioni.

La Polizia Locale di Rho ha denunciato a piede libero oggi, 25 marzo 202, un uomo che viveva in un camper in via Parri e che aveva al proprio interno hashish già suddivisa in dosi pronta per essere spacciata.

I controlli della Polizia Locale

Oggi, 25 marzo 2022, gli agenti della Polizia Locale di Rho, a seguito di reclami ricevuti circa la presenza di un camper in via Parri, con a bordo un soggetto che oltre a sporcare per terra, infastidiva i passanti e consumava verosimilmente sostanze stupefacenti, effettuavano un controllo. Sul posto accertavano la presenza del camper segnalato e a bordo dello stesso veniva identificato un soggetto pluripregiudicato conosciuto dalle Forze dell'ordine di origine slave.

L'uomo, veniva segnalata oltretutto da alcuni clienti di un vicino supermercato, in quanto visto cedere verosimilmente sostanze stupefacenti ad un gruppo di ragazzi agli inizi di marzo.

I controlli delle telecamere e la perquisizione

Gli Agenti, hanno quindi acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona riconoscendolo. Oggi, dopo averlo individuato all’interno del camper, avendo fondato motivo di ritenere che all’interno dello stesso potesse essere occultata sostanza stupefacente, procedevano alla perquisizione che consentiva di rinvenire al suo interno dell'hashish già suddiviso in dosi e pronto per essere venduto, per un peso netto complessivo di 10,4 grammi.

Per questo motivo è stato denunciato a piede libero per spaccio.