Dorme nudo nel parcheggio della stazione: multato per oltre 3mila euro

Dorme nudo nei pressi della stazione di Parabiago: 41enne di Dairago finisce nei guai.

Dorme nudo nel parcheggio della stazione: sorpreso e sanzionato dalla Polizia Locale

Sabato 21 agosto 2021, la Polizia Locale, durante un giro in pattuglia, ha fermato un uomo completamente nudo che stava dormendo appoggiato alla balaustra del parcheggio adiacente alla stazione. Tre agenti della pattuglia operativa sono intervenuti e hanno svegliato l'uomo, che si è subito vestito. Hanno eseguito l'alcool test per valutare lo stato di ebbrezza, ma per due volte il risultato è stato negativo. L'uomo, classe 1980 e residente a Dairago, si è presentato comunque in uno stato di confusione: non si ricordava perché si trovava li, ma che la sera prima era uscito con amici in un locale prestandoci fino all'ora di chiusura. Poi non ha più ricordato nulla. È stato sanzionato per la violazione dell'articolo 726 del Codice penale (depenalizzato) che prevede una sanzione amministrativa di 3.333 euro.

Nella foto di copertina: controlli serali della Polizia Locale di Parabiago