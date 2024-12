Questa mattina la Polizia di Stato ha indagato una persona per lesioni e minacce, che aveva arrecato molestia e disturbo agli utenti del Pronto Soccorso di Legnano.

Dorme al Pronto soccorso e aggredisce la guardia giurata: allontanato 22enne

Alle ore 9 circa gli agenti di pattuglia nel servizio quotidiano di prevenzione e controllo del territorio, hanno raggiunto il locale nosocomio sito in Via Papa Giovanni II, dopo aver ricevuto la segnalazione della presenza di una persona molesta all'interno del Pronto Soccorso, che aveva aggredito una guardia giurata lì presente.

Gli agenti rintracciavano subito l'uomo, un cittadino gambiano di 22 anni, che risultava essere stato condotto in ospedale nei giorni scorsi da un comune limitrofo per ricevere delle cure e che successivamente permaneva nei locali del Pronto Soccorso arbitrariamente, bivaccando e creando disturbo agli utenti. In particolare nella decorsa notte, stando al racconto fornito agli utenti da alcuni utenti, l'uomo aveva assunto anche degli atteggiamenti molesti ammiccando ad alcune donne lì presenti.

L'aggressione alla guardia giurata

Di fronte poi alla presenza di una guardia giurata, una donna di 40 anni, nella mattinata odierna l'uomo reagiva minacciandola e colpendola al volto. L'uomo è stato quindi indagato per lesioni e minacce ed è stato sanzionato con l'ordine di allontanamento, una misura valida per 48 ore, che vieta di accedere al luogo in cui la condotta molesta è stata posta in essere, ostacolando la libera fruizione degli spazi.