Dorme al parco nella casetta giochi dei bambini: Polemica a Pero

La casetta riservata ai bambini presente al parco del Giardinone di Pero "affittata" da un senzatetto per passarci la notte.

Un materasso nella casetta al parco giochi per passarci la notte

Sta facendo il giro di tutto il paese, attraverso i social, la fotografia scattata da un cittadino di Pero e poi postata sul gruppo facebook del paese che ritrae la casetta gioco del parco Giardino con all'interno un materasso dove poter passare la notte

"L'amministrazione comunale dovrebbe vergognarsi di questa situazione"

I giochi dei bambini non si toccano e ancora, l'amministrazione comunale dovrebbe vergognarsi di questa situazione. Questi sono solamente alcuni dei commenti che i cittadini di Pero hanno pubblicato sui social per invitare chi controlla il paese a trovare una situazione in modo che non si ripetano più episodi del genere.

"Bisognerebbe posizionare le telecamere"

Tra i tanti interventi ci sono anche quelli di alcuni cittadini che invitano l'amministrazione a chiudere i parchi dopo una certa ora e quelli che invece inneggiano al posizionamento delle telecamere.

"La sera, il Giardinone e la zona dell'ex scuola Marconi proprietà di vandali"

Tra i "commentatori" della fotografia anche chi afferma che il parco del Giardinone e la zona dell'ex scuola Marconi dopo una certa ora sono proprietà di nessuno con giovani che fanno quello che voglio fino a tarda notte.

"Forse la casetta è stata scambiata per un trullo"

Ma tra i commenti c'è anche chi, dopo aver chiesto all'amministrazione di disinfettare i giochi in quanto usati dai bambini, la prende con ironia affermando che probabilmente, chi ha usato la casetta in plastica presente nel parco per passarci la notte, probabilmente l'ha scambiata per un trullo.