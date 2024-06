Dopo lo scontro, l'auto si ribalta: 86enne salvata dai pompieri

Auto ribaltata dopo l'incidente, 86enne salvata: è successo a Rescaldina.

Auto ribaltata, 86enne in salvo

Prima lo scontro tra le due auto, poi una delle vetture che finisce su un fianco. Attimi di grande paura quelli che si sono vissuti la mattina di oggi, giovedì 6 giugno 2024, lungo la via Bozzente a Rescaldina. Erano circa le 10 quando, per cause da accertare, le due vetture si sono scontrate. Una è poi finita ribaltata, a bordo della quale vi era una donna di 86 anni.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Legnano insieme all'ambulanza del 118 e alla Polizia locale. I pompieri hanno estratto la donna, lei e il 58enne dell'altra vettura sono stati poi trasportati in codice giallo all'ospedale di Legnano.