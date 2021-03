Dopo l’arresto per corruzione, la direzione dell’Asst Ovest Milanese ha provveduto a sospendere cautelarmente il dottor Giuliano Sarro, primario di Chirurgia Generale degli ospedali di Magenta e Abbiategrasso.

Dopo l’arresto l’Azienda ospedaliera ha sospeso il dottor Sarro

“Al fine di permettere lo svolgimento della normale attività di assistenza e cura, si è provveduto temporaneamente alla nomina del dottor Roberto Vitale quale coordinatore del reparto di Chirurgia di Magenta e Abbiategrasso – spiega l’Azienda ospedaliera in una nota stampa – Con riferimento agli eventuali risvolti di natura disciplinare nei confronti del dottor Sarro, già nei mesi scorsi la direzione della Asst Ovest Milanese aveva avviato un procedimento, in attesa dell’esito del procedimento penale in corso”.