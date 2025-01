Dopo il blitz al bancomat bruciata un'auto a Gudo

Dopo il bancomat esploso a Vermezzo bruciata un'auto a Gudo Visconti.

Il tempo di organizzare la fuga dopo aver fatto saltare il bancomat a Vermezzo con Zelo e poco dopo, verso le 4.40 nel vicino Comune di Gudo Visconti, in cascina Nuova bruciata un'auto probabilmente usata dai malviventi per compiere il blitz e fuggire cancellando ogni traccia, complice il buio della notte. Sul caso ora indagano i carabinieri: a partire dalle telecamere presenti in zona.

Prima il bancomat a Vermezzo

Poco prima alle 4.20 nella notte di Venerdì, i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono intervenuti a Vermezzo con Zelo, dove ignoti hanno asportato la cassa continua del bancomat utilizzando un congegno esplosivo.