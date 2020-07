Dopo i mesi di lockdown a Rho si torna al cinema

Cinema all’aperto grazie a Comune e Molinello Play Village

Proiezioni sotto le stelle

Dopo i mesi di lockdown privi di ogni forma di divertimento, i cinefili rhodensi potranno tornare a gustarsi le loro pellicole più amate. Nonostante le annunciate riaperture dei cinema nel mese di giugno, nessuno di essi al momento, ha dato segni di vita. Per tornare nelle sale, mangiando pop corn, mentre l’ultimo film di Tarantino procede indisturbato, dovremo aspettare ancora un po’. Ma nel frattempo il Molinello Play Village lancia l’iniziativa “Cin&Città” in collaborazione con l’organizzazione Barz and Hippo, presente nell’hinterlamd dal 1996. Si tratta di proiezioni all’aperto, o meglio “sotto le stelle”, che la struttura ospiterà dal 7 luglio fino al 16 agosto.

Tre appuntamenti settimanali

Quest’anno gli appuntamenti saranno tre, rispettivamente il martedì, giovedì e la domenica, triplicando gli incontri settimanali. Durante gli eventi saranno rispettate tutte le nuove normative ministeriali imposte dall’emergenza Coronavirus, primo e più importante di tutti il distanziamento sociale. Tra le proposte compaiono: “Pinocchio” di Matteo Garrone (2019) con la partecipazione di Roberto Benigni, “Il Traditore” (2019) premiato ai David di Donatello come miglior film, interpretato da Pier Francesco Favino, “Mio Fratello Rincorre Dinosauri” dell’esordiente regista Stefano Cipani.

Biglietto a soli 3 euro

Questo e molto altro vi sarà offerto dalla programmazione degli spettacoli. La scaletta non è ancora stata definita, ma sarà presto consultabile alla seguente email: rho@barzandhippo.com. Il biglietto avrà un prezzo di circa 3 euro. Grazie alla struttura si potranno riempire le serate estive con lungometraggi di ogni tipo.

