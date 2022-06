Il Comune di Legnano ha riaperto ieri l’area cani del giardino pubblico in via Correnti angolo Spallanzani dopo un periodo di un mese circa. La chiusura precauzionale era stata decisa a seguito delle segnalazioni pervenute sui disturbi gastroenterici accusati da sei cani entrati nell’area stessa.

Dopo i controlli riapre l'area cani

Ats Milano Città Metropolitana, nel frattempo, ha provveduto a contattare i veterinari che hanno avuto in cura alcuni di questi cani e che non hanno prodotto alcuna diagnosi di gastroenterite infettiva. Ed è alla luce della mancanza di riscontri di malattie infettive, unita alle alte temperature toccate in questi giorni e al lungo periodo di chiusura che ATS ha autorizzato la riapertura dell’area previa pulizia. Non ci sono stati riscontri in merito al decesso di un cane che era stato comunicato negli stessi giorni.