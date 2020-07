Dopo 25 anni di attesa al via i lavori sulla variante Varesina

Soddisfazione dell sindaco di Arese Michela Palestra

Un miglioramento importante per la viabilità

“Un’opera attesa da tempo che permetterà di connettere in modo più efficiente Arese a importanti snodi infrastrutturali. Per chi non ha alternative all’utilizzo del mezzo proprio, la realizzazione di questa variante segnerà un miglioramento importante”. Usa queste parole il sindaco di Arese Michela Palestra per commentare, dopo una attesa di 25 anni, l’inizio dei lavori sulla variante Varesina.

Città metropolitana ha assegnato l’appalto

Città metropolitana di Milano, ente appaltatore dell’opera del valore di circa 11milioni di euro, ha, infatti, assegnato le porzioni delle aree dei terreni espropriati (del valore di circa 4milioni di euro) all’impresa esecutrice che, entro la fine di luglio, inizierà i lavori di pulizia delle stesse, taglio piante, propedeutici all’inizio delle azioni di bonifica bellica che partiranno dal lato di Baranzate svincolo Autostrade.

Le opere avranno una durata di 480 giorni

Una volta terminate le attività di bonifica, partiranno i lavori dell’infrastruttura che avranno una durata di 480 giorni.