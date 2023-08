Donna trovata morta nella sua abitazione

Tragedia ad Abbiategrasso, una donna di 60 anni, classe 1963, è stata ritrovata in casa senza vita ieri mattina, lunedì 21 agosto 2023, poco prima di mezzogiorno.

Si ipotizza un malore improvviso

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di lunedì 21 agosto 2023, in via San Carlo Borromeo, nel centro della città, quando il servizio infermieristico che doveva prestare le cure giornaliere alla donna dopo aver suonato il citofono più volte non ha ricevuto risposta.

Subito sono arrivati i soccorsi, vigili del fuoco, ambulanza, automedica e Polizia Locale, ma entrati nell’appartamento hanno fatto la triste scoperta. La donna era già senza vita, si ipotizza un malore improvviso come causa del decesso.

Da quanto si è appreso di tratta di una signora senza parenti e sarà l’Amministrazione comunale a seguire tutte le pratiche del caso.