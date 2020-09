Donna trovata morta in casa a Nerviano nel pomeriggio di oggi, martedì 29 settembre.

Elisoccorso e ambulanza del 118 sono intervenuti a sirene spiegate nel pomeriggio di oggi, martedì 29 settembre, intorno alle 17 in via Tasso a Nerviano, zona Colorina. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che una donna, colpita probabilmente da un malore, sia morta in casa per cause naturali. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

