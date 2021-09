Donna trovata ferita in stazione

Una donna trovata ferita alla stazione di Parabiago: è quanto successo nella serata di ieri, giovedì 16 settembre 2021, intorno alle 21.35.

Donna ferita in stazione: arrivano i soccorsi

Erano circa le 21.35 di ieri, giovedì 16 settembre, quando alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi perché una donna di circa 45 anni riportava alcune ferite. Sul posto, in codice giallo, sono giunte un'ambulanza della Croce rossa di Legnano e un'automedica. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano e la Polfer. La donna ha ricevuto i primi aiuti sul posto e successivamente è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano.

Le indagini

Le Forze dell'ordine stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso. Al momento, infatti, non si ha la certezza che le ferite riportate dalla donna siano dovute all'urto di un treno in transito in stazione o per altre cause.