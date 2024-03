Donna travolta da una moto: ricoverata, è gravissima

Una donna di 67 anni in bicicletta è stata investita nel pomeriggio di ieri, venerdì 8 marzo, ad Arese. Le sue condizioni sono estremamente gravi.

Il sinistro in viale Monte Resegone

La donna stava viaggiando a bordo della sua bicicletta quando è entrata in collisione con la moto. Poi ha battuto la testa ed è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario del 118 accorso sul posto. A quel punto è stata intubata ed infine trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano in coma in codice rosso. Sono le istantanee del sinistro avvenuto poco prima delle 17.30 di ieri, venerdì 8 marzo, in viale Monte Resegone ad Arese, dove la vittima, per cause ancora da accertare, è rimasta coinvolta nello scontro con la moto. Il centauro si è poi fermato a prestare soccorso ma le condizioni della 67enne, che ha riportato un forte trauma cranico, sono apparse fin da subito gravi.

Trasportata col grado di massima urgenza all'ospedale San Carlo di Milano

Una volta effettuata tutte le medicazioni del caso, che hanno visto l'intubazione della 67enne, è scattato il trasporto della stessa, in coma, in codice rosso, all'ospedale San Carlo di Milano. Nel teatro dell'incidente, nel frattempo, sono giunti i Carabinieri di Rho che hanno effettuato i consueti rilievi.