Donna si ustiona il 45 per cento del corpo facendo i lavori domestici: soccorsa è stata portata in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Una donna di circa 40 anni Luigia P. è rimasta ustionata intorno alle 16.50 di oggi, venerdì 26 febbraio, nelle case comunali situate all’interno di villa Burba a Rho.

La donna stava facendo dei lavori domestici con l’alcol quando improvvisamente, forse a causa della sigaretta, si è ustionata. La donna ha iniziato a urlare e i primi ad intervenire sono stati i vicini di casa che l’hanno messa sotto la doccia per spegnere le fiamme. Successivamente sul posto è giunta un’ambulanza della Croce rossa di Magenta e l’automedica, oltre ai Vigili del fuoco di Rho. La donna, che presenta ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo, è stata accompagnata al reparto ustionati dell’ospedale milanese di Niguarda in codice rosso. Provvidenziale l’intervento dei vicini che hanno salvato la vita alla donna.

Un agente della Polizia locale non in servizio, con altri due vicini, ha spento l’incendio in casa prima dell’arrivo dei pompieri.