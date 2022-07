Donna si sente male, arriva l'elisoccorso

Poco prima delle 18 di oggi, 14 luglio, una donna di 64 anni si è sentita male in via Sant'Ambrogio a Bareggio ed è stata soccorsa in codice rosso.

Donna si sente male

Una donna di 64 anni ha accusato un malore e si è accasciata al suolo in via Sant'Ambrogio: sono stati attivati subito i soccorsi ed è arrivato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. Dopo le prime manovre dei sanitari la donna è stata portata in codice giallo in ospedale.