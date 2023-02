Donna si ribalta in auto: trasportata in ospedale

Una donna di 44 anni è stata trasportata in ospedale oggi pomeriggio, 21 febbraio, dopo essersi ribaltata con l'auto a Sedriano.

Donna di 44 anni si ribalta in auto

Ribaltamento oggi in via Pessina a Sedriano poco prima delle 13: protagonista una donna di 44 anni che è stata soccorsa in codice giallo. Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'incidente, ma la Polizia Locale sul posto sta ricostruendo l'accaduto.

La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Rho.