Donna senza vita nel Villoresi

Donna senza vita ritrovata nel canale Villoresi all'altezza di Villastanza di Parabiago.

Il ritrovamento

Carabinieri e sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Milano lungo il canale Villoresi all'altezza di Villastanza di Parabiago per recuperare il corpo di una donna di mezza età. La macchina dei soccorsi si è messa in moto all'alba di oggi, martedì 6 luglio 2021.

Indagini in corso

Al momento le indagini sono in corso. La donna, di origine straniera e di mezza età, non sembra sia deceduta per cause violente, ma i Carabinieri della Compagnia di Legnano stanno valutando ogni pista.