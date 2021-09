Poco dopo le 12 di oggi, 22 settembre, i soccorritori hanno ritrovato il corpo di una donna nelle acque del Naviglio.

Donna senza vita nel Naviglio

E' successo a Pontevecchio di Magenta, in via Bottego. Prima il codice rosso segnalato dal 118, poi la triste notizia del rinvenimento del cadavere nel corso d'acqua. Non si conoscono i particolari ma il corpo, già senza vita al momento del recupero, dovrebbe essere di una donna anziana di Magenta, nata nel 1945, caduta probabilmente accidentalmente nel Naviglio.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti elisoccorso, ambulanza, Vigili del fuoco di Milano, Polizia locale di Magenta e carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Seguiranno aggiornamenti.