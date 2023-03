Donna ritrovata morta in casa dopo 25 giorni

Dramma della solitudine in pieno centro a Rho. Una donna di 65 anni, Rosa Rugiero trovata senza vita nel suo appartamento dopo circa 25 giorni dal decesso.

Trovata morta in casa dopo 25 giorni dal suo decesso

A dare l’allarme, nel primo pomeriggio di venerdì scorso i residenti dello stabile che da qualche giorno sentivano uscire dall’appartamento della donna un odore nauseabondo. I cittadini hanno chiamato il 112 e sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118, i carabinieri della Compagnia di Rho e i vigili del fuoco chiamati per aprire l’appartamento della donna che non dava nessun segno al suono del campanello della sua abitazione.

Una volta entrati all’interno della casa la scena che si sono trovati davanti i soccorritori non è stata delle migliori. La donna era riversa a terra senza vita e attorno a lei c’erano accatastati oggetti di ogni genere. Il suo corpo si trovava in avanzato stato di decomposizione. Sul posto anche l’impresa di pompe funebri che ha trasportato il corpo della donna alla camera mortuaria dell’ospedale di Rho.

La cremazione e la sepoltura

Qui nel pomeriggio di ieri, giovedì è stata effettuata una benedizione e successivamente il corpo della della donna è stato trasferito al centro crematorio per la cremazione prima di essere sepolta al cimitero di Corso Europa. Una donna che i vicini di casa, quei pochi che la conoscevano, descrivono come solitaria. «Spesso la vedevamo rientrare a casa con il suo carrellino pieno di cose, non ha mai dato confidenza a nessuno».