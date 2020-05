Donna precipita dal secondo piano, era gravissima in ospedale. Non ce l’ha fatta. E’ successo in via Ciro Menotti a Legnano.

Donna precipita dal secondo piano: è morta

Un volo di circa 7 metri. Dal secondo piano della palazzina in cui abita. Il dramma è successo questa mattina, in via Ciro Menotti a Legnano. Erano da poco passate le 9.30 quando si sono sentite le sirene dei Carabinieri e dei soccorritori. Una donna di 45 anni era infatti precipitata dalla finestra dell’appartamento in cui si trovava. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Legnano e la Croce Rossa di Legnano. La donna ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stata trasportata in ospedale in codice rosso: le sue condizioni erano gravissime. La donna non ce l’ha fatta.

Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE