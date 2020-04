Donna morta per Covid-19 a San Giorgio: è il terzo decesso in paese

Donna morta per Covid-19, San Giorgio piange un’altra vittima.

Donna morta a San Giorgio: è la terza vittima del virus

A dare la notizia che in paese c’è stato un nuovo decesso dovuto al Coronavirus è stato il sindaco Walter Cecchin, nell’ambito del periodico aggiornamento sui contagi. “Cari sangiorgesi, oggi non è una bella giornata perché questa brutta ‘bestia’ ha portato via una nostra concittadina all’affetto dei suoi famigliari. Mentre scrivevo questo comunicato ho ricevuto la triste notizia di un nuovo decesso nella nostra comunità. Alla famiglia porgo le mie più sentite condoglianze e vicinanza di tutta l’Amministrazione comunale e di ogni cittadino sangiorgese” scrive Cecchin.

I numeri del contagio in paese

A oggi, venerdì 3 aprile 2020, quattro cittadini sono ricoverati in ospedale, uno al proprio domicilio, tre pazienti dimessi dall’ospedale stanno facendo il periodo di quarantena, un cittadino ricoverato è presso struttura pubblica. Ventisei i sangiorgesi che hanno concluso la quarantena senza problemi particolari, 13 quelli che sono ancora in quarantena obbligatoria al domicilio.

“Restiamo in casa, per uscire da questa brutta situazione”

“Rinnovo a a tutti i sangiorgesi l’invito a rimanere il più possibile a casa, capisco che può non essere facile ma dobbiamo tutti impegnarci per uscire insieme da questa brutta situazione” esorta il primo cittadino.

