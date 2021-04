“Donna misteriosa” appare in un campo: altro mistero a Cantalupo

“Donna misteriosa” in un campo di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore.

“Donna misteriosa”, chi è l’autore?

Qualche mese fa in un campo di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore, erano comparse 8 croci, ognuna per un colore dell’arcobaleno. E, a distanza di tempo, nessuno ne ha mai scoperto il significato nè chi le aveva messe. Ora tocca a un altro “mistero”: in un campo di erba medica è “spuntata” una strana figura. Si tratta di una sorta di spaventapasseri ma che rappresenterebbe una donna: al posto del volto una maschera di Carnevale, con intorno un foulard, poi un vestito elegante sempre di quelli che si usano per le sfilate allegoriche. Tutto sostenuto da un bastone di legno impiantato nel terreno e “ancorato” a terra con due sassi.

E poi c’è quel cartello che questa figura tiene al collo, cartello che riporta la scritta “El boeu’ l’ha bevuu la luna”.

Ignoto l’autore e il significato

“El boeu’ l’ha bevuu la luna” recita il cartello: ossia “Il bue si è bevuto la luna”. Una frase che riporta alla mente un vecchio detto popolare contadino, legato all’ingenuità, alla stoltezza. Il proprietario del campo, interpellato, ha detto di non sapere nulla di cosa sia accaduto.

