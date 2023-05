Donna investita, uomo caduto dalla bicicletta

Notte movimentata per i soccorritori della Croce rossa di Legnano.

Donna investita in via 29 Maggio a Legnano

Tra le tante missioni effettuate tra la serata di venerdì 26 e l'alba di sabato 27 maggio 2023, due sono state le richieste di intervento per investimento. La prima chiamata è arrivata a mezzanotte da via 29 Maggio a Legnano: l'ambulanza della Cri cittadina è intervenuta in codice giallo per prestare soccorso a una donna di 42 anni che era stata urtata da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in corrispondenza di una rotonda. Fortunatamente l'impatto è avvenuto a bassa velocità e la donna ha riportato solo una lieve abrasione al braccio destro, un trauma al ginocchio destro e uno al braccio sinistro: per lei è stato disposto il trasposto in codice verde alla Mater Domini di Castellanza. A rilevare l'incidente è stata la Polizia Locale.

Ciclista caduto in via Calabria a Parabiago

Mancavano pochi minuti alle 3.30 quando i soccorritori della Cri legnanese sono stati inviati in via Calabria a Parabiago per un secondo investimento. Almeno così pareva in un primo momento, stando alla chiamata effettuata alla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza che parlava di un ciclista investito. Giunto sul posto, l'equipaggio dell'ambulanza ha accertato che il ferito, un uomo di 58 anni, aveva fatto tutto da solo: lui stesso infatti ha raccontato che stava tornando a casa da una festa e che, complice la stanchezza e qualche birra in corpo, è caduto dalla bicicletta procurandosi solo qualche abrasione. Visitato sul posto, poiché i parametri erano nella norma e si sentiva bene, l'uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale.