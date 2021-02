Donna investita lungo la Strada Statale del Sempione a Legnano.

Donna investita finisce sul parabrezza dell’auto che l’ha travolta

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 febbraio, pochi minuti prima delle 15, una donna di 62 anni è stata travolta lungo la Strada Statale del Sempione mentre lo attraversava in prossimità di un semaforo e sulle strisce.

La donna, dopo l’impatto, è finita sul parabrezza dell’auto, sfondandolo.

La 62enne è stata soccorsa dall’ambulanza della Croce rossa di Legnano e da un’automedica che, dopo alcuni accertamenti sul posto, hanno predisposto il suo trasporto in codice verde in ospedale.