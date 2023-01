Donna investita da un'auto, attimi di paura

Donna investita da un'auto: è successo a Bareggio.

Investita da un'auto, paura per una donna

E' stata travolta da una donna e se l'è vista davvero brutta. E' quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 28 gennaio 2023 a Bareggio. Erano circa le 16.20 quando la donna, 50 anni, è stata investita da una vettura che procedeva lungo la via Torino. La donna è rimasta a terra dolorante per l'urto subito.

I soccorsi

Sul posto è arrivata in pochi istanti l'ambulanza della Croce verde di Novate. Dopo le prime cure ricevute sul posto, la donna è stata caricata a bordo e portata in ospedale in codice giallo a causa delle contusioni riportate.