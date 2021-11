Donna investita, arriva l'ambulanza

In via Cappuccini

L'incidente è avvenuto a Cerro Maggiore, sul confine con San Vittore Olona.

Donna investita a Cerro Maggiore.

L'incidente, che ha visto protagonista una 66enne, è avvenuto poco dopo le 10.30 in via Cappuccini, sul confine con San Vittore Olona. A investire la donna è stata un'auto condotta da una giovane. Scattato l'allarme, sul posto è intervenuta in codice rosso un'ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, supportata dall'automedica. Fortunatamente le condizioni della 66enne si sono rivelate non preoccupanti: la paziente infatti è stata trasportata all'ospedale in codice giallo. A effettuare i rilievi di rito sono stati gli uomini della Polizia Locale di Cerro Maggiore, mentre una pattuglia della Polizia Locale di San Vittore e Canegrate si occupata di gestire la viabilità.