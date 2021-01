Donna incinta finisce con l’auto contro un lampione e un muretto a causa della nebbia

Donna incinta finisce contro un cancello: è successo a Buscate.

Tutta colpa della nebbia fitta che ieri, lunedì 18 gennaio 2021, ha coperto tutta la zona. Compresa Buscate, dove ieri sera, poco prima di mezzanotte, si è registrato un incidente. Una donna, di 32 anni, in gravidanza, a bordo della sua auto, stava procedendo lungo la via Manzoni. Poi, a causa della scarsa visibilità dovuta alle condizioni climatiche, ha proseguito dritto finendo contro un lampione e un muretto. Inizialmente le condizioni della donna sembravano molto gravi. Sul posto, in codice rosso, sono arrivati i soccorritori della Croce Azzurra di Buscate e l’automedica dell’ospedale di Legnano, insieme ai Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Per fortuna la 32enne ha riportato solo qualche lieve contusione e nessun problema per il suo bimbo. E’ stata comunque portata, in codice verde, all’ospedale di Busto Arsizio.