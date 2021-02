Va a fare la pipì e scivola in un canale, arriva anche l’elisoccorso

Va a fare la pipì e scivola in un canale lungo la Ss11 a Magenta, arriva anche l’elisoccorso.

Va a fare la pipì e scivola in un canale

E’ scivolata in un canale, per sua fortuna asciutto, mentre cercava un luogo dove fare la pipì. E’ la disavventura accaduta fa a una donna che si trovava lungo la statale a Magenta, in compagnia del marito e della figlia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale ma anche l’elisoccorso che si è levato in cielo da Milano.

L’intervento

Erano quasi le 16 quando la donna, di 54 anni, per bisogni fisiologici, si è allontanata ai margini della strada; ma è finita in un canale asciutto che costeggia la Ss11. Alcuni passanti, oltre ai familiari che erano a poca distanza, hanno notato quello che stava accadendo e hanno subito chiesto aiuto. Sul posto, in codice giallo, è arrivata l’ambulanza del 118 insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale così come l’elisoccorso da Milano. La donna è stata estratta, era cosciente. Poi è stata trasportata, in codice giallo, in ospedale.