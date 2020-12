Donna finisce in ospedale dopo essere stata investita a Cornaredo.

Questa mattina, giovedì 17 dicembre, un’ambulanza e un’automedica sono intervenute in via Milano a Cornaredo pochi minuti dopo le 7 per soccorrere una donna.

La 39enne è rimasta investita mentre percorreva a piedi la via Milano.

Dopo alcuni accertamenti sul posto la donna è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Corsico.

