Donna di 98 anni cade in casa, salvata dai pompieri

Donna di 98 anni cade in casa, a metterla in salvo sono stati i Vigili del Fuoco. E’ successo a Legnano.

Donna di 98 anni cade in casa, salvata

Era caduta all’interno della sua abitazione e non riusciva più a rialzarsi. A metterla in salvo sono stati i Vigili del Fuoco di Legnano. E’ quanto successo nel pomeriggio di oggi, domenica 14 febbraio 2021. Intorno alle 16 in Corso Magenta, si è assistito all’arrivo dei mezzi dei pompieri del distaccamento cittadino: loro, con autopompa, autoscale e vettura oltre all’ambulanza della Croce Rossa, a intervenire in soccorso dell’anziana, di ben 98 anni.

L’intervento

I Vigili del Fuoco hanno utilizzato l’autoscale per raggiungere il secondo piano dove si trovava la donna, qui hanno forzato la finestra aprendo così la porta ai soccorritori. Per fortuna la 98enne non aveva nulla di grave ma è stata comunque portata al Pronto soccorso per accertamenti.