Donna di 84 anni investita mentre andava in bici: è successo a Legnano.

Era in sella alla sua bici e si trovava poco distante dal centro cittadino. Poi, all’improvviso, è stata investita da un’auto. Brutta disavventura questa mattina, sabato 13 febbraio 2021, per una donna di 84 anni che stata percorrendo in bicicletta la via Monte Nevoso. Il conducente dell’auto non si è accorto di lei e l’ha urtata facendola finire a terra.

I soccorsi

Sul posto è arrivata subito, in codice giallo, l’ambulanza della Croce Bianca di Legnano insieme a una pattuglia della Polizia Locale e ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. L’anziana se l’è cavata con qualche contusione e un grosso spavento ed è stata portata in ospedale in codice verde.